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НовостиОбщество8 июля 2023 9:42

Заместителем председателя Общественной палаты в Коми стал Геннадий Левицкий

Об этом сообщили в пресс-службе палаты
Источник:kp.ru
Фото: Общественная палата Коми

Фото: Общественная палата Коми

В Общественной палате Коми избрали заместителя председателя, сообщили в пресс-службе. По предоставленным данным, им стал Геннадий Левицкий, которого рекомендовали в Совете совещательного органа после перехода на госслужбу Алексея Просужих.

Левицкого избрали большинством голосов. Он будет теперь работать совместно с другими заместителями - Юрием Лисиным и Галиной Лапшиной.

Лапшина отметила, что Левицкий является именно тем человеком, который нужен в палате. У него есть опыт работы в двух созывах палаты, он отличается умением грамотно взаимодействовать с представителями власти и общественниками.

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