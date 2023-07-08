Заместителем председателя Общественной палаты в Коми стал Геннадий Левицкий

Фото: Общественная палата Коми

В Общественной палате Коми избрали заместителя председателя, сообщили в пресс-службе. По предоставленным данным, им стал Геннадий Левицкий, которого рекомендовали в Совете совещательного органа после перехода на госслужбу Алексея Просужих.

Левицкого избрали большинством голосов. Он будет теперь работать совместно с другими заместителями - Юрием Лисиным и Галиной Лапшиной.

Лапшина отметила, что Левицкий является именно тем человеком, который нужен в палате. У него есть опыт работы в двух созывах палаты, он отличается умением грамотно взаимодействовать с представителями власти и общественниками.

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