Волонтеры в Коми начались поиски двоих пропавших местных жителей

Фото: «Ухтаспас».

Волонтеры поискового отряда «Ухтаспас» сообщили 8 июля, что в республике начались поиски пропавших местных жителей. Сообщение об этом опубликовали специалисты отряда в социальных сетях.

Пока что подробности ЧП не рассказали, отмечается только, что на поиски волонтеры отправились сразу, как прилетели с Калининграда. Пропали сразу два человека.

Поиски сейчас идут в лесу. Подробности пропажи будут известны позднее.

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