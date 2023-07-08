В Сыктывкаре наказали маму 13-летнего мотоциклиста

Фото: ГИБДД Сыктывкара

Жительницу Сыктывкара привлекли к административной ответственности за то, что она пустила 13-летнего сына за руль мотоцикла. Об этом сообщили в ГИБДД столицы.

В ведомстве сообщили, что подросток попал в ДТП и получил травмы 12 июня днем. Авария произошла на улице Весенней, 9, когда ребенок выполняя обгон, столкнулся с автомобилем Лада Гранта.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл ребенку купила его мама. За нарушение женщине назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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