В Печоре 18 школьников выпустились с медалями

Фото: архив КП

По информации администрации Печорского района, в 2023 году 18 выпускников закончили общеобразовательные учреждения с золотыми и серебряными медалями. Всего школу окончили 136 выпускников.

Выпускной прошел в здании Детской школы искусств, с поздравительной речью перед детьми выступил глава района Валерий Серов.

С золотой медалью закончили выпускники гимназии и школ №3, №10, №83. Серебряные медали получили выпускники школ №3, №10, №83. Также пять выпускников гимназии получили гранты района, а также ученица школы №10.

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