Известны поробности поисков двоих пропавших мужчин в Коми

Фото: «Ухтаспас»

В Коми волонтеры «Ухтаспас» выехали на поиски двоих пропавших мужчин. В настоящий момент известны детали поисков.

Сообщается, что мужчины пропали 6 июля. В службу спасения позвонил знакомый, сообщив, что его товарищи ушли в лес за грибами и потерялись.

В настоящий момент обнаружен автомобиль пропавших, следы их самих не обнаружены, также в не зоны доступа телефоны мужчин.

Поиски сейчас идут в районе Яреги. Сейчас ими занимаются четыре спасателя, которые прочесывают территорию шаг за шагом.

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