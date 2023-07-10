Прокуратура Коми подала иск к администрации района из-за плохих дорог

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По информации пресс-службы судов Коми, прокурор Княжпогоского района подал иск к администрации из-за содержания дорог в Емве.

По предоставленным данным, прокурор потребовал суд признать незаконным бездействие администрации муниципального района по содержанию дорог в Емве на участках Совхозной и Коммунистической улиц, а также через реку Кылтовка.

Также в ведомстве попросили возложить обязанность об устранении допущенных нарушений.

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