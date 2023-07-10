За выстрелы и драку жителю Коми вынесли приговор

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Ранее судимому жителю Печоры вынесли приговор за незаконное ношение оружия, нарушение общественного порядка и грабеж. По предоставленным данным, мужчина произвел несколько выстрелов в ночном клубе.
ЧП произошло в мае 2022 года, когда компания друзей отправилась развлекаться в ночное заведение. У компании, в которой находился мужчина, на фоне употребленного спиртного начался конфликт с другими посетителями, который перерос в драку.
Чтобы усмирить конфликт, фигурант уголовного дела несколько раз беспорядочно выстрелил, а после открыто похитил несколько бутылок спиртного. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет принудительных работ в исправительном центре с удержанием 5% зарплаты в доход государства.
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