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НовостиПроисшествия9 июля 2023 7:00

В Сыктывкаре подросток ударил продавца бутылкой по голове

От дачи показаний он отказался
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре подросток украл из магазина две бутылки водки и бутылку газированного напитка, а при задержании ударил продавца бутылкой по голове. Верховный суд РК оставил решение горсуда без изменения - он отправился в воспитательную колонию на 1 год и 6 месяцев. Вопиющий случай произошел в ноябре прошлого года. Продавец получил кровоподтек вокруг орбиты левого глаза и ушибленную рану в надбровной области. Свою вину юноша признал частично. От дачи показаний он отказался.

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