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НовостиОбщество9 июля 2023 8:00

Трое жителей Сыктывкара нарвались на мошенников

В настоящее время проводится проверка
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

За сутки в полицию Сыктывкара обратились три человека с заявлениями о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в настоящее время проводится проверка.

37-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что неизвестные приобрели товары в Интернете, оплачивая ее электронным кошельком.

По такой же схеме потеряли свои сбережения 20-летняя девушка и 50-летний мужчина - с их счетов суммарно списали 17 тысяч рублей.

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