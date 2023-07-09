Трое жителей Сыктывкара нарвались на мошенников

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За сутки в полицию Сыктывкара обратились три человека с заявлениями о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в настоящее время проводится проверка.

37-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что неизвестные приобрели товары в Интернете, оплачивая ее электронным кошельком.

По такой же схеме потеряли свои сбережения 20-летняя девушка и 50-летний мужчина - с их счетов суммарно списали 17 тысяч рублей.

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