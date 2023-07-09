В Сыктывкаре испытают на прочность собак и их владельцев

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22 июля 2023 года в Сыктывкаре пройдет забег «Дог трейл». К соревнованиям будут допущены собаки от 1 года с ветпаспортом и прививкой от бешенства.

Участники забега должны позаботиться о своей экипировке самостоятельно. Важно соблюдать правила безопасности и быть ответственным за жизнь и здоровье себя и своего питомца.

Сотрудник «Спас-Коми», кинолог Ирина Степанова рассказала, что соревнования проводятся для развития и популяризации спорта с собаками в Республике Коми, развития пропаганды ЗОЖ и кинологии и, конечно же, для приобщение людей к физкультуре, сообщает «Комиинформ».

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