В Сыктывдине на дороге опрокинулась иномарка

Фото: ГИБДД по РК.

Вчера, восьмого июля, в Сыктывдинском районе водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машина перевернулась. ДТП произошло на 33 километре автодороги Сыктывкар - Ухта.

В ГИБДД по РК сообщили, что за рулем иномарки находился 27-летний мужчина. В результате ДТП пострадали водитель и его 36-летняя пассажирка.

Виновник аварии получил ушиб и рану плеча, рану головы, сотрясение мозга, ЧМТ. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки и травму шейного отдела позвоночника. Госпитализация им не потребовалась.

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