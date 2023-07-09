В Сыктывкаре наградили медалью «За любовь и верность» 11 семей

Фото: Администрация Сыктывкара.

Вчера, восьмого июля, в Сыктывкаре прошел праздник для пар с большим семейным стажем и молодоженов. Даже проливной дождь не отпугнул празднующих. Семейные пары поздравила зампред правительства Лариса Карачева.

Медали «За любовь и верность» и подарки получили 11 пар из Эжвы и Сыктывкара: Валерий и Наталья Захаровы, Николай и Светлана Павельевы, Олег и Инна Ивонины, Дмитрий и Людмила Лобановы, Николай и Елизавета Истомины, Леонид и Анна Гнатюк, Николай и Галина Свирелкины, Юрий и Нина Куклины, Леонид и Екатерина Безумовы, Геннадий и Анна Петровы, Ганс и Людмила Яборовы.

Лариса Карачева отметила, что в 2023 году в Коми памятных медалей «За любовь и верность» были удостоены 72 семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Сыктывкара отсудила 100 тысяч рублей у кардиодиспансера (подробнее)