В Коми продолжаются поиски 53-летней Марины Макаровой

Фото: «Лиза Алерт».

В Корткеросском районе Коми продолжаются поиски 53-летней женщины. Марина Макарова не выходит на связь с 27 мая.

Приметы: нормальное телосложение, рост 162 сантиметра, голубые глаза, темно-русые волосы. В день исчезновения на ней был плащ темно-коричневого цвета, темно-серое платье и галоши.

Связаться с поисковиками «Лиза Алерт» можно по номерам телефонов 8 (922) 277 70 99, 8 (800) 700 54 52.

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