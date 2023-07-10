В Сыктывкаре искали пенсионера с потерей памяти

Фото: Лиза Алерт

В Сыктывкаре нашли пропавшего 90-летнего мужчину с потерей памяти. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, мужчина, живущий в Верхней Максаковке, пропал в понедельник, 10 июля. Он ушел из дома в неизвестном направлении. С собой у сыктывкарца была трость.

Сообщалось также, что пенсионер страдает потерей памяти. Позднее стало известно, что мужчину нашли живым.

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