В Сыктывкаре искали пенсионера с потерей памяти

Фото: Лиза Алерт
В Сыктывкаре нашли пропавшего 90-летнего мужчину с потерей памяти. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».
По данным волонтеров, мужчина, живущий в Верхней Максаковке, пропал в понедельник, 10 июля. Он ушел из дома в неизвестном направлении. С собой у сыктывкарца была трость.
Сообщалось также, что пенсионер страдает потерей памяти. Позднее стало известно, что мужчину нашли живым.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми продолжаются поиски 53-летней Марины Макаровой
Она не выходит на связь с 27 мая (подробности)