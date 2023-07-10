31-летняя жительница Коми из ревности убила бывшего возлюбленного

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В Воркуте 31-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

По информации ведомства, пара в прошлом жила вместе и состояли в отношениях. В декабре прошлого года воркутинцы собрались в доме по Пионерской улице, чтобы выпить и поговорить. В какой-то момент бывшие возлюбленные стали сильно ругаться из-за ревности женщины и ссора переросла в кровавую драму.

- Фигурантка, вооружившись ножом, ударила мужчину в область ноги. От массивной кровопотери, развившейся в результате полученного сквозного колото-резаного ранения, потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Сейчас воркутинка ждет суда, который определит ее дальнейшую судьбу.

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