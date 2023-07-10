В Коми женщина без прав наехала пешехода и скрылась с места ДТП

Фото: ГИБДД по РК.

В Ухте женщина за рулем автомобиля Volkswagen Passat сбила пешехода и скрылась с места аварии. ДТП произошло вчера, 9 июля, около дома №24 по улице Юбилейной.

Как сообщили в ГИБДД по РК, за рулем иномарки находилась 33-летняя женщина. После наезда пешехода прижало к припаркованному автомобилю Renault Logan.

37-летний пешеход получил ушиб бедра слева. Госпитализация ему не потребовалась.

В ходе проверки выяснилось, что в сентябре прошлого года женщину лишили водительского удостоверения из-за пьяного вождения. Автомобиль поместили на спецстоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Угрожали обвинить в госизмене: воркутинец отдал мошенникам почти 3 млн рублей (подробнее)