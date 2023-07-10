В ДТП с автобусом на маршруте Сыктывкар — Ухта пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре двое пострадали в аварии с участием рейсового автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ДТП произошло на 20-м километре трассы Сыктывкар — Ухта. 65-летняя женщина за рулем Nissan Terrano врезалась в автобус Higer, когда перестраивалась с крайнего правого положения и не уступила дорогу транспорту.

В результате столкновения пострадала сама виновница аварии и ее пассажирка.У последней врачи диагностировали закрытую траву грудной клетки, у водителя иномарки - ушибы мягких тканей головы, скулы и века.

Госпитализация женщинам не потребовалась.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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