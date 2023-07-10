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НовостиОбщество10 июля 2023 11:50

В Сыктывкаре обеспечили инсулином пациентов с сахарным диабетом

За ситуацией продолжают следить СУ СКР по Коми и прокуратура
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Нуждающихся в инсулине жителей Сыктывкара обеспечили препаратом. На данный момент новых поставок не требуется, сообщили в Минздраве РК.

За ситуацией продолжают следить СУ СКР по Коми и прокуратура.

6 июня инсулинозависимые жители Сыктывкара рассказали, что не смогли получить в городской поликлинике №3 препарат. В Минздраве Коми подтвердили, что возникли проблемы с закупкой лекарственных препаратов.

СУ СКР по РК организовало проверку. Также к работе подключилась прокуратура.

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