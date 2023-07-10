Жительница Сыктывкара в рассрочку расплатилась с соседкой за залитую квартиру

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Сыктывкара затопила соседскую квартиру. Чтобы расплатиться за причиненный ущерб, женщине пришлось брать рассрочку. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по Коми.

Оказалось, что сыктывкарка делала ремонт у себя в квартире, но во время работ повредилась врезка на стояке холодной воды. Как итог - залитая квартира снизу.

- Пострадали натяжные потолки, обои, двери, полы. Сумма ущерба была оценена в 210 тысяч рублей, - рассказали судебные приставы.

Женщине, устроившей потоп, арестовали счета и машину.

- Через три месяца, когда некоторая часть долга была погашена, в связи со сложным материальным положением должник обратилась в суд за рассрочкой исполнения требований исполнительного документа и получила ее. Ежемесячный платеж был определен в размере 10 тысяч рублей, пристав контролировала регулярность перечислений, - рассказали подробности дела ФССП.

Так как долг был выплачен за пределами срока, установленного приставом для добровольного исполнения требований, должнику придется выплатить исполнительский сбор — 7 % от взысканной суммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Питомник института агробиотехнологий в Сыктывкаре защищает кот (подробности)