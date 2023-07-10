Иммунолог из Коми объяснила, почему тополиный пух не вызывает аллергию

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Тополиный пух не вызывает аллергию. Об этом жителям Коми рассказала главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава региона Ольга Вахнина. По ее словам, сам пух безобиден, а вот микрочастицы, который он переносит, являются причиной раздражения у аллергиков.

- Именно злаковые травы и их аллергены, микрочастицы оседают на поверхности пуха, вызывая раздражение. Цветение сорных трав поздним летом также может вызвать симптомы аллергии, - объяснила врач.

Чтобы узнать, есть ли у вас аллергия и на что именно, стоит сдать аллергопробу. К тому же, с заболеванием можно бороться, заявила Вахнина. По ее словам, существует специальная аллергенспецефическая иммунная терапия, которая помогает от многих клинических симптомов.

К тому же, аллергикам стоит отказаться от курения и алкоголя и заняться спортом.

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