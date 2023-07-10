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НовостиОбщество10 июля 2023 11:19

В Коми завершились поиски пропавших в лесу двоих мужчин

Пропавшие в лесу двое жителей Коми найдены живыми
Источник:kp.ru

В Ухте прекращены поиски двоих мужчин, которые якобы ушли в лес за грибами. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми». Напомним, об исчезновении мужчин рассказал их друг. По его словам, его товарищи ушли вглубь лесного массива и не вышли. Через четыре дня поисков их нашли в балке, куда нет ни дорог, ни тропинок.

Спасатели искали мужчин Седью и Ярега, где и нашли 36-летнего и 34-летнего пропавших. До сих пор неизвестно, что они делали в лесу.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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