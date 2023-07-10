В Ухте почти месяц ищут пропавшего 62-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ухте ищут пропавшего Березина Владимира Викторовича 1961 года. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 62-летний мужчина пропал еще 16 июня. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами и голубыми глазами.

Ухтинец был одет, предположительно, в серую кофту, черные штаны, футболку такого же цвета, а также в черные кроссовки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении жителя Коми, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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