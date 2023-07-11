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НовостиОбщество11 июля 2023 4:45

Жительница Коми получила восемь лет колонии за убийство брата

Об этом сообщили в Следственном комитете республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Эжвинском районе 41-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве брата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в феврале 2023 года на Слободской улице во время распития алкоголя. Между фигуранткой уголовного дела и ее 44-летним братом произошел конфликт, во время которого она ударила своего родственника ножом в грудь.

В результате случившегося мужчина скончался на месте происшествия. Суд назначил подсудимой наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

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