В Коми за коммерческий подкуп осудили адвоката и конкурсного управляющего

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В Коми конкурсного управляющего и адваката признали виновными в коммерческом подкупе и посредничестве в нем. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

В период с августа по октябрь 2021 года в распоряжении у конкурсного управляющего, по информации ведомства, оказалась достаточная сумма денег для того, чтобы распоряжаться ими в интересах кредиторов общества.

Адвокат организации предложил основному кредитору передать конкурсному управляющему средства за перевод значительной суммы причитающейся кредитору задолженности. На это кредитор согласился и перечислил в качестве подкупа 100 тысяч рублей.

Фигурантов уголовного дела задержали в январе 2022 года. Уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ и СК. Суд вынес приговор в виде штрафа и запрета вести деятельность в течение двух лет.

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