Жителям села в Коми приходилось ездить за 100 километров, чтобы попасть к врачу

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Жителям села Серегово Княжпогостского района приходилось ездить за 100 километров для того, чтобы получить медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Жителей Серегово обслуживала одна сотрудница. Однако она ушла в отпуск по уходу за ребенком до апреля 2024 года. Во время ее отсутствия медицинскую помощь жителям села обеспечивает фельдшер Княжпогостской ЦРБ. Он работает дважды в неделю.

Расстояние до ближайших населенных пунктов, где имеются ФАПы или медучреждение, превышает 100 км автомобильным транспортом по дороге в объезд реки Вымь, поскольку через реку в районе села отсутствует переправа, отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство еще в феврале внесло представление главврачу Княжпогостской ЦРБ. Однако нарушения так и не устранили. Поэтому прокуратура подала иск в суд. Ведомство потребовало от больницы обеспечить постоянную работу ФАПа.

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Для этого прокуратуре пришлось обращаться в суд (подробности)