«Как так рано ты собралась»: в Коми неожиданно скончалась молодая мать двоих детей

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В Печоре от внезапной остановки сердца скончалась молодая мать двоих детей. О смерти Анастасии Ковалевой сообщил ее бывший муж. По его словам, сейчас семье умершей нужна материальная помощь с похоронами. Мужчина сообщил, что у Анастасии остались две дочери, одна из которых несовершеннолетняя. После смерти женщины семья осталась с ее долгами.

- Сейчас встал вопрос об организации похорон, думаю, что сумма будет не менее 50 тысяч. Сумма долгов по приставам на данный момент за ней числится 257 тысяч рублей, - написал мужчина.

После новости о смерти Анастасии ее близкие приносят слова соболезнования, не в силах поверить в случившееся.

- Настя, как так рано ты собралась, нет слов, какое горе. Светлая память, - пишут ее друзья.

В настоящий момент пока что дата и место прощания неизвестны.

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