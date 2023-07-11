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НовостиОбщество11 июля 2023 6:15

Отец из Коми получил обязательные работы за невыплату алиментов

Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Отец из Коми получил наказание в виде 20 часов обязательных работ за уклонение от выплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По предоставленнным данным, мужчина уклонялся от выплаты алиментов в течение двух месяцев, сумма задолженности достигла более 58 тыс. руб.

Во время судебного заседания он согласился с правонарушением. В результате судья признал его виновным и назначил наказание.

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