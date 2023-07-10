Сыктывкарец захотел продажной любви и лишился 155 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у 18-летнего жителя Сыктывкара около 155 тысяч рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Молодой человек нашел сайт по предоставлению интим-услуг и подал заявку. Через некоторое время с ним связался «администратор». Сыктывкарец перевел на указанный счет 10 тысяч рублей. Далее жителю столицы Коми позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта. Собеседник заявил, что из-за действий молодого человека возникли проблемы с онлайн-кассой. Для того, чтобы устранить неполадки, сыктывкарца убедили сделать еще несколько платежей. В общей сложности он перевел мошенникам около 155 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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