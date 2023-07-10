В кафе в Коми задержали дебоширку

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

В Сосногорске задержали женщину 1989 года рождения, бросившую бутылку в маркерную доску. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Коми.

В одном из кафе, расположенном на Сосновском проспекте, сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что между пьяными посетителями возник конфликт. Женщина бросила стеклянную бутылку. Она повредила маркерную доску и батарею. Нарушительницу задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.

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