В Коми 6-летняя девочка упала с балкона третьего этажа

Фото: архив "КП"

В Жешарте шестилетняя девочка выпала с третьего этажа. Ребенок получил серьезные травмы.

Известно, что несчастный случай произошел накануне, 10 июля, ранним утром. Девочка вышла на балкон, чтобы найти маму, встала на раму и сорвалась. Об этом сообщает «Про Город Сыктывкар» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Сейчас девочка находится в травматологическом отделении Республиканской больницы. Врачи диагностировали у нее ушибы и перелом плеча. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

По факту случившегося начата проверка.

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