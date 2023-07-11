Рост заболеваемости сальмонеллезами в Коми составил 7%

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В Коми выросла заболеваемость сальмонеллезами. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики. По информации ведомства, за полгода 2023 года рост составил семь процентов.

Также в 11 раз чаще жители региона стали болеть энтеровирусными инфекциями и на 32,4% - хроническими вирусными гепатитами. Вместе с тем, показатель заражения различными инфекциями и паразитарными заболеваниями упал на 31,3%, рассказали в ведомстве.

- За январь - июнь 2023 года в Коми зарегистрировано 219 012 случаев подобных заболеваний, что на 31,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года за счет снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ (на 13%) и COVID-19 (в 8,2 раз). Уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений на 4,6%, - уточнили в надзорном органе.

В республике остается стабильной ситуация с такими опасными заболеваниями как брюшной тиф, острый гепатит В, краснуха и дифтерия. Ни одного случая заражения за минувшие шесть месяцев в регионе не отмечено.

Зарегистрировано снижение заболеваемости суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) – на 39,9%, в том числе установленной этиологии – в 2,3 раз, из них вызванные вирусами – в 2,4 раз, из них вызванные ротавирусами – в 3,1 раз, вирусами Норволк – на 15,3%; ОКИ неустановленной этиологии – на 19,7%, ветряной оспой – на 4,9%, ВИЧ-инфекцией – на 10,1%, пневмонией внебольничной – на 36,4%, микроспорией – на 25%, чесоткой – 13,6%. Заболеваемость гонококковой инфекцией на уровне аналогичного периода 2022 года.

В январе - июне 2023 года на 21,2% снизилась заболеваемость впервые выявленными активными формами туберкулеза, показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили 11 против 14 за аналогичный период 2022 года, в том числе заболеваемость туберкулезом органов дыхания – на 22%. В два раза уменьшилось число больных бациллярными формами из числа заболевших туберкулезом органов дыхания.

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