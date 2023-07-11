Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Коми завершился сев яровых культур. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Яровой сев провели на площади 7511 гектаров. Так, картофель засеяли на площади 400 гектар, овощи – на 22 гектарах, а однолетние травы – на 5954. Из-за переувлажнения почвы сев многолетних трав продолжится до августа. Кроме того, посеяли многолетних трав под покров 615 гектаров. В Коми внесли 135 тысяч тонн органических удобрений на площади более 3321 гектара.

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