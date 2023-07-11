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НовостиПроисшествия11 июля 2023 8:18

В Вычегде утонул насельник Троице-Стефановского Ульяновского монастыря

Ему было 62 года
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В селе Ульяново утонул мужчина. Его тело было найдено в Вычегде рыбаком.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», трагедия произошла накануне, 10 июля. В службу спасения позвонили местные жители, которые рассказали, что на берегу Вычегды найдены мужские вещи. Оказалось, что они принадлежат 62-летнему насельнику Троице-Стефановского Ульяновского монастыря.

Его труп эвакуировали на берег спасатели. По факту случившегося организована проверка.

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