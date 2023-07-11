На Коми надвигается опасное природная аномалия

Фото: pxhere.com

В Коми резко испортится погода. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков.

Сегодня, 11 июля, на республику обрушится штормовой ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Такая скорость воздушного потока нередко приносит с собой разрушения: срывает крыши зданий и ломает ветки деревьев.

Особенно опасная погода будет в девяти районах Коми: Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Троицко-Печорском, а также в Сыктывкаре.

Уточняется, что неблагоприятная сохранится до утра завтрашнего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фигурное катание… на полигоне»: водители мусоровозов почти всей Республики Коми соревновались в профмастерстве (подробности)