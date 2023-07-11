Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году на развитие культурных проектов в Коми выделили 12,6 млн рублей. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Совет по культуре и искусству при руководителе региона поддержал больше половины проектов. В Коми планируют провести 38 мероприятий. Уйба пояснил, что речь идет о фестивалях, концертах, спектаклях, выставках, арт-лаборатории и многом другом.

Так, к 85-летию Государственного ансамбля песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа» Коми республиканская филармония создаст три концертные программы фестиваля «Палитра голосов России». Песенный и музыкальный материал подготовит Заслуженный артист Российской Федерации и Республики Коми, дирижёр Александр Титаренко. А для исполнения будет приглашён солист известного ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок. Премьера состоится 19 октября на сцене филармонии, вслед за которой последуют гастроли оркестра с солистом в Ухту и Усть-Кулом.

Второй концерт фестиваля планируется провести совместно с меццо-сопрано Олесей Петровой из Москвы в сопровождении оркестра ансамбля «Асъя кыа».

В третью программу войдут популярные песни советского периода, а также произведения современных коми и российских композиторов. Программа станет основой для юбилейного концерта солистов ансамбля «Асъя кыа» в 2024 году.

Еще один проект - творческая швейная мастерская, которая благодаря региональной поддержке будет создана на базе клуба села Ёртом Удорского района. Местные жители смогут обучиться швейному делу под руководством мастеров декоративно-прикладного творчества Удорского и других районов республики.

Ярким проектом станет создание передвижной выставки «Соловей, поющий по-коми» с культурно-образовательной программой (экскурсии, творческие встречи, конкурс чтецов) и документальным фильмом к 90-летию со дня рождения народного поэта Республики Коми Альберта Ванеева

Открытие запланировано в день рождения писателя – 18 июля – в Литературном музее Ивана Куратова. Затем экспозицию представят в Национальном музее Удорского района и во всех муниципальных образованиях Коми.

Одним из интересных музыкальных проектов станет выпуск полноформатного музыкального альбома «Звени, песня!» с нотным сборником из 10 коми народных песен или песен коми авторов. Его смогут использовать творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств, а также исполнители.

Глава Коми отдельно выделил инициативу, направленную на поддержку талантливой молодежи. Для реализации творческих идей молодых музыкантов, артистов театра и кино, дизайнеров и художников Комикиновидеопрокат создаст арт-лабораторию «Марафон искусств». Она пройдет в сентябре этого года. Представители различных творческих направлений смогут организовать и представить выставки своих работ, провести публичные лекции и многое другое. По итогам мероприятия будет создан совместный проект всех участников «Молодая Республика Коми». Площадку для представителей арт-лаборатории планируется проводить на постоянной основе.

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