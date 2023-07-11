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НовостиПроисшествия11 июля 2023 9:20

В Коми полицейские накрыли наркопритон

Организаторам грозит до 6 лет лишения свободы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Воркуте сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, которые организовали двое горожан, 1980 и 1982 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, с марта по май 2023 года они предоставляли свое жилье для потребления наркотиков.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли лезвия, шприцы, ватные тампоны и посуду с налетом вещества.

На воркутинцев завели уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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