В Сыктывкаре стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход и дорога»

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С сегодняшнего дня на дорогах Сыктывкара стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход и дорога». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Профилактическое мероприятие будет проходить с 11 по 16 июля. Оно проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам БДД, а также для профилактики аварийности с участием пешеходов.

Сотрудники ДПС проведут с населением разъяснительную работу о безопасном поведении на дорогах и улицах Сыктывкара. Особое внимание уделят профилактике ДТП на пешеходных переходах.

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