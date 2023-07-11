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НовостиОбщество11 июля 2023 10:50

В Коми за неделю поймали 66 пьяных водителей

Больше всего любителей пьяной езды было в Ухте, Усинске и Сыктывкаре
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

За неделю в Республике Коми задержали 66 пьяных водителей, из которых 9 сели пьяными за руль повторно. В МВД по РК сообщили, что возбуждено 9 уголовных дел.

Только за выходные сотрудники ДПС отстранили от управления 36 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования.

Больше всего любителей пьяной езды было в Ухте, Усинске и Сыктывкаре.

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