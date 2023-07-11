В Сыктывкаре отключат холодную и горячую воду

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В связи с отключением ХВС воды в Сыктывкаре будет отключено и ГВС. Воды в домах и учреждениях не будет с 8:00 19 июля до 20 июля по мере нормализации давления в системе.

Чтобы восстановить температурный и гидравлический режимы после подачи горячей воды, теплоэнергетикам потребуется несколько часов. Завершить работы планируется к вечеру 20 июля.

Отключение холодной воды запланировано в селе Выльгорт и в Сыктывкаре (кроме микрорайона Орбита от улицы Печорской). Давление в системе ХВС будет нормализовано к 12:00 20 июля. Микрорайон Орбита (от ул. Печорской), Нижний и Верхний Чов обеспечат холодной водой с пониженным давлением.

Места подвоза холодной воды на период отключения 19 июля с 9:00 до 21:00:

1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский пр-т

2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)

3. ул. Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)

4. ул. Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом

5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»

6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)

7. ул. Зои Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина)

8. ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки

9. ул. Панева, 10

10. ул. 65 лет Победы, 14/1

Выльгорт:

1. Центральная площадь

2. ул. Советская, д.70

3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80

4. ул. Тимирязева, д. 36

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