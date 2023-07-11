В Сыктывкаре отключат холодную и горячую воду

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В связи с отключением ХВС воды в Сыктывкаре будет отключено и ГВС. Воды в домах и учреждениях не будет с 8:00 19 июля до 20 июля по мере нормализации давления в системе.
Чтобы восстановить температурный и гидравлический режимы после подачи горячей воды, теплоэнергетикам потребуется несколько часов. Завершить работы планируется к вечеру 20 июля.
Отключение холодной воды запланировано в селе Выльгорт и в Сыктывкаре (кроме микрорайона Орбита от улицы Печорской). Давление в системе ХВС будет нормализовано к 12:00 20 июля. Микрорайон Орбита (от ул. Печорской), Нижний и Верхний Чов обеспечат холодной водой с пониженным давлением.
Места подвоза холодной воды на период отключения 19 июля с 9:00 до 21:00:
1. Пересечение ул. Красных Партизан - Октябрьский пр-т
2. Пересечение Октябрьский пр. – ул. Коммунистическая («Универсам» - стоянка)
3. ул. Коммунистическая, д.67 (гостиница «Сыктывкар» на тротуаре)
4. ул. Морозова, д.173 – Площадь перед Храмом
5. ул. Свободы, 25 – «Центр занятости населения города»
6. Пересечение ул. Школьная – ул. Почтовая (перед магазином «Оливье»)
7. ул. Зои Космодемьянской, д. 48 (площадка магазина)
8. ул. Ручейная, 35 – возле водоразборной колонки
9. ул. Панева, 10
10. ул. 65 лет Победы, 14/1
Выльгорт:
1. Центральная площадь
2. ул. Советская, д.70
3. ул. Ольги Мальцевой, д. 80
4. ул. Тимирязева, д. 36
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