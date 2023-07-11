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НовостиОбщество11 июля 2023 9:59

В Сыктывкаре возобновятся ярмарки выходного дня

Их будут проводить каждую субботу
Источник:kp.ru
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сыктывкаре возобновят проведение ярмарок выходного дня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Ярмарки собираются проводить каждую субботу с 8 июля по 26 августа. Они будут открываться в восемь утра и закрываться в три часа дня. Ярмарки посвятят Дню работников торговли. Их проведут на стоянке ПАО «Ростелеком» от дома №133 по улице Интернациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической. По субботам там будет запрещена парковка машин.

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