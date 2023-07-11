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НовостиОбщество11 июля 2023 14:20

В Коми 16 человек были госпитализированы из-за заражения коронавирусом

Озвучены недельные данные по ковиду
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 выросло на 32 новых случая. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Согласно обновленным цифрам, со 2 по 9 июля показатель заболеваемости достиг 200 388 фактов инфицирования.

Из общего числа зараженных 197 022 (+31) удалось успешно побороть болезнь. За неделю медицинская помощь в условиях стационара понадобилась еще 16 заболевшим.

Отмечается, что за указанный период новых летальных исходов в результате заражения ковидом отмечено не было. Всего в Коми официально подтверждено 3 288 случаев смерти.

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