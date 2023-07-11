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НовостиОбщество11 июля 2023 12:20

Ликвидация последствий нефтеразлива под Усинском планируется к 27 июля

В ней принимают участие 105 человек
Источник:kp.ru
Фото: Екатерина Киселевич.

Фото: Екатерина Киселевич.

В ходе еженедельного оперативного совещания глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич доложила о ситуации с ликвидацией последствий нефтеразлива под Усинском на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

На сегодняшний день на месте разлива проводится сбор пленки, которая образовывается в результате промыва береговой линии, также производится завод и распыление сорбента, срезка замазученного кустарника, зачистка территории и откачка воды с пленкой.

В ликвидации принимают участие 105 человек и 16 единиц техники. Она должна завершиться до 27 июля.

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