В Сыктывдинском районе Коми сменили главного полицейского

Фото: МВД по РК.

В Сыктывдинском районе Коми назначен главный полицейский. Министр внутренних дел РК Андрей Сицский представил подполковника полиции Алексея Цепелева. С октября прошлого года он возглавлял ОМВД России по Сосногорскому району.

В МВД по РК заявили, что генерал-майор полиции поздравил Алексея Цепелева с новой должностью, вручил ему служебное удостоверение, а также выразил уверенность, что он обладает всеми необходимыми навыками, качествами и опытом в управленческой деятельности.

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