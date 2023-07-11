От 15 до 36 тысяч рублей: в Коми женам мобилизованных выплатят пособия

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В Коми жены мобилизованных граждан могут рассчитывать на пособия по беременности и на детей до трех лет. Об этом напомнили в пресс-службе СФР.

Так, беременные жены участников СВО могут подать заявление на выплату единовременной денежной поддержки. Размер пособия составляет более 36 тысяч рублей. Уточняется, что срок беременность не должен быть менее 180 дней.

— Вместе с заявлением нужно представить справку о прохождении супругом военной службы, выданную воинской частью или военным комиссариатом, — уточнили в СФР.

Также жительницы Коми, чьи мужья был мобилизованы, могут получить пособие, размер которого более 15 тысяч рублей, на ребенка до трех лет.

— Оно назначается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы. Срок выплаты — до достижения ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом военной службы, — рассказали в СФР.

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