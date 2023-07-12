Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 5:15

Пособие на покупку продуктов в Коми получили 4,5 тысячи беременных

Об этом сообщили в минтруде республики
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По информации минтруда и соцзащиты Коми, пособием на покупку продуктов воспользовались 4,5 тысячи беременных женщин и более трех тысяч малоимущих матерей.

В ведомстве напомнили, что поддержку может получить любая ожидающая рождения ребенка женщина на срок от 12 недель. Ее размер составляет тысячу рублей вне зависимости от доходов.

По данным министерства, также соцпомощь в размере 703 рублей может получить малоимущая кормящая мать.

По вопросу оформления поддержки можно обратиться в центр соцзащиты или же любой МФЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Как так рано ты собралась»: в Коми неожиданно скончалась молодая мать двоих детей (подробнее)