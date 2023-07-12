Пособие на покупку продуктов в Коми получили 4,5 тысячи беременных

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По информации минтруда и соцзащиты Коми, пособием на покупку продуктов воспользовались 4,5 тысячи беременных женщин и более трех тысяч малоимущих матерей.

В ведомстве напомнили, что поддержку может получить любая ожидающая рождения ребенка женщина на срок от 12 недель. Ее размер составляет тысячу рублей вне зависимости от доходов.

По данным министерства, также соцпомощь в размере 703 рублей может получить малоимущая кормящая мать.

По вопросу оформления поддержки можно обратиться в центр соцзащиты или же любой МФЦ.

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