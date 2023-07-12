За незаконный сбыт наркотиков в Сыктывкаре осудят уроженца Казахстана

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В прокуратуре Коми утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Казахстана. Мужчину обвиняют в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере через интернет.

Следователи выдвинули версию, что фигурант уголовного дела вступил в состав организованной преступной группы и выполнял функции так называемого «мини-склада».

В 2023 году его задержали сотрудники ФСБ с наркотическим веществой массой 486 грамм. Уголовное дело будут рассматривать в Сыктывкарском городском суде.

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