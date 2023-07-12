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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:50

Житель Коми сжег имущество бывшей тещи

Сумма ущерба составила более 196 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Житель Печоры сжег надворные постройки и имущество бывшей тещи. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Мужчина пошел на преступление из-за неприязни к бывшей жене - она отказала ему в восстановлении семейных отношений. Он решил отомстить ей и поджег баню, а огонь распространился на надворные постройки.

Сумма ущерба составила более 196 тысяч рублей. Она является для потерпевшей значительной, так как она пенсионерка.

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