Житель Коми сжег имущество бывшей тещи

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Житель Печоры сжег надворные постройки и имущество бывшей тещи. Как сообщили в пресс-службе судов Коми, его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Мужчина пошел на преступление из-за неприязни к бывшей жене - она отказала ему в восстановлении семейных отношений. Он решил отомстить ей и поджег баню, а огонь распространился на надворные постройки.

Сумма ущерба составила более 196 тысяч рублей. Она является для потерпевшей значительной, так как она пенсионерка.

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