В ходе СВО погибли Алексей Бадаев и Семён Размыслов из Коми

Фото: Владимир Уйба.

В зоне проведения СВО погибли Алексей Бадаев и Семён Размыслов из Республики Коми. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба.

Сержант Алексей Бадаев родом из села Объячево Прилузского района Коми. До отправки в зону специальной военной операции проживал в Сыктывкаре.

Рядовой Семён Размыслов родился в селе Палевицы Сыктывдинского района Коми. До начала СВО так же жил в Сыктывкаре.

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