В ходе СВО погибли Алексей Бадаев и Семён Размыслов из Коми

Фото: Владимир Уйба.
В зоне проведения СВО погибли Алексей Бадаев и Семён Размыслов из Республики Коми. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба.
Сержант Алексей Бадаев родом из села Объячево Прилузского района Коми. До отправки в зону специальной военной операции проживал в Сыктывкаре.
Рядовой Семён Размыслов родился в селе Палевицы Сыктывдинского района Коми. До начала СВО так же жил в Сыктывкаре.
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