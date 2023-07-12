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НовостиОбщество12 июля 2023 8:50

В ходе СВО погибли Алексей Бадаев и Семён Размыслов из Коми

Об этом сообщил Владимир Уйба
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба.

Фото: Владимир Уйба.

В зоне проведения СВО погибли Алексей Бадаев и Семён Размыслов из Республики Коми. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба.

Сержант Алексей Бадаев родом из села Объячево Прилузского района Коми. До отправки в зону специальной военной операции проживал в Сыктывкаре.

Рядовой Семён Размыслов родился в селе Палевицы Сыктывдинского района Коми. До начала СВО так же жил в Сыктывкаре.

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