Фото: Татьяна Коркина

Во вторник, 11 июля, в Сыктывкаре мужчина умер за рулем автомобиля.

Вечером в скорую позвонил мужчина. Он рассказал, что почувствовал себя плохо и ехать дальше не может. На улицу Морозова отправились медики и спасатели. Они увидели, что в салоне Hyundai Creta находится потерявший сознание водитель. Спасатели разбили стекло и вскрыли дверь. После этого медики констатировали смерть водителя, передает «Комиинформ».

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