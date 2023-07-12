Больницу в Усть-Куломском районе Коми отремонтируют за 1,2 млн рублей

Фото: Нина Юшкова.

Усть-Куломскую центральную районную больницу планируют отремонтировать, на эти цели выделили 1,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На объекте отремонтируют крыльцо, а также обустроят дренажную систему, необходимую для отвода ливневых и грунтовых вод. Максимальная цена контракта составила 1 227 700 рублей. В настоящее время определяют подрядчика. Работы необходимо выполнить за два месяца.

Еще 360 тысяч рублей больница потратит на составлению проектно-сметной документации на устройство приточно-вытяжной вентиляции с оборудованием венткамеры трех-этажного здания.

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